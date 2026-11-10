Detenida tras golpear las puertas de un hotel en Palma y agredir y amenazar al personal de seguridad

Una agente de la Policía Local de Palma, en tareas de vigilancia, delante de dos motos. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida en Palma por amenazar escupir y agredir al personal de seguridad de un hotel, así como por dar patadas y puñetazos a puertas acristaladas del establecimiento.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado sábado, 7 de noviembre, cuando el personal de seguridad del hotel pidió auxilio a la Policía Local ante una clienta muy violenta. Según el relato, una mujer de 34 años de nacional ecuatoriana consumía alcohol en el bar del establecimiento cuando comenzó a molestar a otros huéspedes, según un comunicado.

El testimonio destacaba que la mujer incluso derramó un café sobre uno de los huéspedes e insultó a los trabajadores del hotel a gritos. Ante esta actitud, el personal se negó a servirle más alcohol.

La negativa de los camareros del bar provocó que la mujer fuera a la recepción y golpease el mostrador. Cuando los vigilantes trataron de calmarla, le dio una bofetada a uno de ellos y agredió al otro vigilante en la muñeca con la hebilla de un cinturón, además de escupirles de forma reiterada.

Por este motivo, la dirección del establecimiento tramitó un documento formal de expulsión y los agentes acompañaron a la mujer hasta su habitación para que recogiera sus pertenencias.

Una vez frente a la puerta, la mujer se negó a entrar en la habitación, por lo que se le acompañó al exterior del recinto tras acordar que regresaría a la mañana siguiente a buscar su equipaje. Ante el compromiso de abandonar el hotel a pie, los policías dieron por finalizada su intervención.

No obstante, al cabo de cinco minutos se requirió nuevamente la presencia policial en el mismo hotel porque la mujer había vuelto y estaba dando patadas y puñetazos a las puertas acristaladas de acceso. Además, agredió a uno de los vigilantes, que intentaba impedirle la entrada. Ante esta persistente agresividad, los agentes detuvieron a la mujer.

La Sala de Atestados instruyó las diligencias, que fueron remitidas al Tribunal de Instancia. Una vez plenamente identificada y tramitado el atestado penal, la mujer quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.