Detenida una mujer por apropiarse y estafar más de 80.000 euros en la empresa donde trabajaba en Manacor

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer, de origen español, como presunta autora de un delito de apropiación indebida, estafa y falsedad documental, la cual, aprovechando su puesto de trabajo en una empresa con sede en Manacor, se habría apropiado de más de 80.000 euros durante los años 2024 y 2025.

Según han informado desde la Policía Nacional en nota de prensa, la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría en Manacor analizó numerosa documentación aportada por el propietario de la empresa perjudicada, con sede en Manacor, el cual se percató de lo sucedido tras haber reconocido la investigada que había realizado diversos contratos donde señalaba a los clientes cuentas bancarias ajenas a la empresa, quedándose ella con el dinero de las transferencias.

Además, la mujer duplicaba contratos entregando el auténtico al cliente y el segundo contrato con menos días contratados lo entregaba a la empresa. De esta manera, obligando al cliente a realizar el pago en efectivo, la trabajadora se apropiaba de parte del dinero correspondiente a la diferencia de días realmente contratados, han explicado desde la Policía Nacional.

Se pudo averiguar durante la investigación que la trabajadora se valía de su posición para, en diversas ocasiones, extraer dinero de las cuentas bancarias de la empresa sin autorización, además de usar la tarjeta de la empresa para su uso personal.

En una ocasión, según la Policía, la investigada llegó a vender un vehículo propiedad de la empresa sin autorización ni conocimiento de ésta, quedándose el dinero de la venta. Si bien, no consta que realizara ningún trámite para el cambio de titularidad del vehículo.

FIRMÓ HASTA 20 DOCUMENTOS RECONOCIENDO LA APROPIACIÓN DEL DINERO

El propietario de la empresa hizo entrega a la Policía de 20 documentos en los que la trabajadora reconocía que se había apropiado de diversas cantidades de dinero de la empresa y se comprometía a devolverlos. Si bien, no se hizo ninguna devolución hasta la fecha.

Además, en una ocasión, la mujer reconoció en un documento, escrito por ella a mano, haber falsificado un contrato para apropiarse posteriormente del dinero de esa actividad.