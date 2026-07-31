Detenida una mujer en Palma por amenazas de muerte y quebrantar una orden de alejamiento

Una agente de la Policía Local de Palma hablando por 'walkie talkie'. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido este martes a una mujer como presunta autora de un delito de amenazas y de un delito de quebrantamiento de medida cautelar en el barrio de la Soledat Sur de Palma al intentar acceder a un bar al que tenía prohibido el acceso por mandato judicial.

Según ha informado la Policía, el responsable del establecimiento y un testigo explicaron a los agentes que la mujer arrestada, de nacionalidad española y de 49 años, había intentado entrar al local, pero cuando se le impidió el paso, comenzó a insultarlos gravemente con expresiones racistas y amenazas de muerte, advirtiéndoles de que enviaría a terceras personas a matarlos.

La detenida confesó a los agentes ser conocedora de la orden de alejamiento y de la prohibición de acceso al establecimiento, aunque negó a los agentes haber intentado entrar al mismo.

Finalmente, la Policía Local procedió a su detención debido a los relatos de los testigos, la documentación exhibida y la certeza del incumplimiento de la orden de alejamiento. La mujer fue trasladada hasta las dependencias policiales y la Sala de Atestados instruyó las diligencias judiciales pertinentes para traspasar a la arrestada a la Policía Nacional.