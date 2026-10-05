Detenida en Palma por arrancar cables del cuadro eléctrico de un edificio y dejar sin luz a varios vecinos

Archivo - Agente de la Policía Nacional de espaldas, junto a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente arrancar cables del cuadro eléctrico de un edificio y dejar a varios vecinos sin luz.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, en la madrugada del pasado sábado, el 091 alertó a una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de que una mujer, en estado agitado, estaba golpeando coches que estaban estacionados en una calle de Son Ferriol.

A su llegada, la mujer, de origen español, tuvo que ser reducida por los policías nacionales, ya que se comportaba de manera nerviosa.

A continuación, la patrulla se entrevistó con varios testigos y vecinos, que explicaron que la mujer habría irrumpido a la fuerza en un edificio. Una vez dentro, habría forzado el pomo de la puerta principal y habría arrancado la puerta del cuadro de luces para, posteriormente, arrancar varios cables de luz.

Esta acción, han explicado, dejó a varias viviendas sin luz. Asimismo, al cachear a la mujer, se encontró que portaba varias bolsas pequeñas con, presuntamente, heroína.

Ante eso, se le propuso para sanción según la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y la detuvieron acusada de un delito de daños. De la misma manera, los policías nacionales trataron de localizar algún coche afectado por los golpes de la mujer, pero no vieron ninguno en las inmediaciones.