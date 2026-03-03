Detenida una pareja por cometer tres robos en Palma y Sineu - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una pareja por supuestamente robar en un vehículo, una vivienda y a un hombre al que golpearon para llevarse su móvil, documentación y tarjetas de crédito.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, los presuntos autores, de origen español, habrían cometido tres robos entre diciembre del año pasado y mediados de enero de este año.

La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre al que habían golpeado en el Paseo Marítimo de Palma. Tras recuperarse, se dio cuenta de que le habían robado el móvil, documentación personal y tarjetas de crédito.

Días más tarde, una mujer y un hombre habían intentado vender el móvil en una tienda de segunda mano y habían hecho varias compras en un supermercado cercano al Paseo Marítimo con las tarjetas de crédito robadas.

Paralelamente, los agentes iniciaron otra investigación por un robo en el interior de un vehículo, del que habían sustraído unas gafas, documentación personal, dinero en efectivo y un móvil, que los presuntos autores trataron de vender.

Asimismo, la Guardia Civil de Sineu trasladó al Grupo de Investigación de la Comisaría de Oeste un atestado en el que un vecino de la localidad había denunciado un robo en su domicilio.

Según la víctima, habían entrado a robar en su casa cuando su madre estaba durmiendo y se habían llevado un móvil y documentación personal.

Los agentes constataron que los presuntos autores de este último robo eran la pareja que supuestamente había robado en el Paseo Marítimo y en un vehículo.

Además, según la investigación, la mujer habría cambiado la titularidad de la línea telefónica del móvil robado en Sineu, utilizando los datos personales del denunciante gracias a que tenía su DNI.

La pareja fue detenida como presuntos autores de dos robos con fuerza, un robo con violencia y un delito de estafa, otro de receptación y un delito de usurpación de identidad.

La investigación continúa abierta y no se descarta que la pareja sean presuntos autores de otros robos denunciados.