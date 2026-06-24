Detenida una pareja por estafar 4.000 euros a un conocido bajo la excusa de cobrar una herencia

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una pareja por supuestamente estafar 4.000 euros a un conocido bajo la excusa de que los necesitaban para formalizar el cobro de una herencia que se encontraba bloqueada.

Fue el pasado mes de abril cuando la víctima acudió a una comisaría de Palma para interponer una denuncia, alegando que había sido víctima de una estafa a manos de unos compatriotas y conocidos suyos.

En su denuncia manifestó que una pareja, a quienes ya había prestado dinero en el pasado, contactó con él informándole de que iban a recibir una herencia de 50.000 euros.

No obstante, alegaron que no podían recibirla si no adelantaban 4.000 euros en concepto de gestiones y demás trámites burocráticos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Al ser de su confianza, explicó a los agentes, no dudó en prestarles esos 4.000 euros bajo la promesa de que se los devolverían en el plazo de un mes con intereses y realizó cinco transferencias a una cuenta facilitada por los sospechosos.

Transcurrido el plazo acordado no solo no recuperó la cantidad adelantada, sino que la pareja dejó de responder a sus llamadas y mensajes, dado que sus teléfonos dejaron de estar operativos.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos se hizo cargo de la investigación y, tras las primeras pesquisas, lograron identificar a los dos sospechosos.

El hombre se encontraba ingresado en el centro penitenciario de Palma, cumpliendo condena por otros hechos. Fue excarcelado y, tras las correspondientes gestiones, regresó a la prisión.

La mujer también fue detenida. A ambos se les imputa un delito de estafa.