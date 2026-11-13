Detenida por provocar hace un año un incendio en sa Coma: usó papel y acelerantes para hacer arder su propio coche

Detenida por provocar hace un año un incendio con 21 intoxicados y 80 desalojados en sa Coma - GUARDIA CIVIL

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por supuestamente provocar, hace casi un año, un incendio en un edificio de sa Coma (Sant Llorenç des Cardassar) en el que 21 personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo y 80 fueron desalojadas.

Los hechos, ha informado la Zona de Baleares de la Guardia Civil, se remontan a la mañana del 27 de diciembre de 2025 en el garaje de una comunidad de vecinos.

Un vehículo que se encontraba estacionado empezó a arder, propagándose a gran velocidad y afectando a varios coches. Muchos vecinos se encontraban durmiendo en el interior de sus viviendas y se vieron frente a un "grave riesgo" para sus vidas.

La rápida actuación de los Bomberos de Mallorca, la Policía Local y la Guardia Civil permitió evacuar a más de 80 personas, de las cuales 21 fueron atendidas por los servicios de sanitarios tras sufrir intoxicaciones por inhalación de humo.

El edificio quedó precintado y los moradores tuvieron que dormir en otros lugares durante varios días, hasta que se evaluaron los riesgos asociados al daño sufrido por el edificio.

Los especialistas de criminalística, tras examinar la escena de los hechos y el automóvil en el que se inició el incendio, determinaron que las llamas habían sido intencionadas.

Según sus averiguaciones, el fuego se inició en el interior del mismo por medio de acelerantes, papel acumulado y un aerosol con la válvula manipulada para realizar una descarga continuada.

También comprobaron que, pese a que las puertas del coche se encontraban abiertas, estas no habían sido forzadas, lo que indica que se abrieron con la llave original que estaba en posesión de la propietaria. Con todo ello, el pasado martes la mujer fue detenida como supuesta autora de un delito de daños.