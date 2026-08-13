Detenida por robar dos batidos y agredir a una camarera en un bar de Palma

Archivo - Un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente robar dos batidos y agredir a una camarera en un bar del centro de Palma.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado martes, cuando el 091 fue alertado de que se estaba produciendo una pelea en un bar situado por la zona de Cort.

Una de las camareras, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, explicó que todo comenzó cuando una mujer cogió un batido de chocolate de una nevera. Como las trabajadoras estaban ocupadas, decidió marcharse sin pagar.

Una de las empleadas consiguió interceptarla en la terraza y le recriminó su actitud. Tras discutir, la mujer dejó el batido, pero fue informada de que ya no iba a ser atendida y que debía abandonar el local.

La sospechosa cogió otro batido para llevárselo sin pagar, pero las camareras volvieron a interceptarla en el exterior del bar, momento en el que iniciaron una discusión con forcejeos incluidos.

La supuesta ladrona golpeó en la cara a una de las trabajadoras con una botella de cristal. La mujer sufrió lesiones en la zona del labio y la barbilla, además de que se le rompieron las gafas.

Los agentes ofrecieron asistencia sanitaria a la víctima, pero esta afirmó que iría a un centro médico tras su jornada laboral y que iba a denunciar lo ocurrido.

Por su parte, la sospechosa reconoció ante los policías que pretendía abandonar el establecimiento sin pagar el batido. Asimismo, admitió que después había cogido otro y que por eso había forcejeado con las camareras.

La mujer, de nacionalidad española, fue detenida como supuesta autora de un delito de robo con violencia.