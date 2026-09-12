Detenida por seducir a hombres mayores para robarles joyas y tarjetas bancarias en Palma

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente seducir y embaucar a hombres mayores para robarle sus joyas, tarjetas bancarias y demás objetos personales en Palma.

La investigación, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, comenzó después de recibir dos denuncias por delitos de hurto y estafa, una en marzo y otra en julio.

Las primeras diligencias, entre las que estuvieron las entrevistas con los denunciantes, permitieron determinar que la misma mujer estaba detrás de los dos hechos delictivos.

En el primero, la sospechosa habló con la víctima en el interior de un bar. El hombre le invitó a tomar unas copas y, cuando pagó las consumiciones, ella aprovechó un descuido para robarle la cartera con sus tarjetas bancarias.

Poco después de separarse, el denunciante comenzó a recibir notificaciones de extracciones bancarias y compras que se estaban efectuando con una de sus tarjetas, momento en el que se dio cuenta de que le habían robado la cartera. La sospechosa gastó más de 1.900 euros.

En el segundo de los hechos investigados, un octogenario denunció como una mujer joven se acercó a él en el interior del autobús. Ella comenzó a tocarle y manosearle la espalda y la nuca, ofreciéndole un masaje y compañía.

Bajaron del autobús y, según la versión del denunciante, ella se fue corriendo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que le había robado una cadena de oro que llevaba colgada al cuello, valorada en cerca de 7.000 euros.

No fue hasta el pasado miércoles cuando la mujer fue localizada y detenida como supuesta autora de dos delitos de hurto y uno de estafa.