Detenida por tratar de asesinar a su marido con una alta dosis de benzodiacepinas en Palma

Archivo - Agente de la UFAM de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de unos 45 años por supuestamente tratar de asesinar a su marido intoxicándole con una alta dosis de benzodiacepinas en Palma.

La sospechosa, que ha pasado a disposición de un juzgado de Palma este jueves, está acusada de un delito de tentativa de asesinato, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

Los hechos se remontan a mediados de enero, cuando el hombre sufrió una indisposición tras consumir una bebida y pasó un tiempo horas hospitalizado.

Una vez se recuperó, interpuso una denuncia en comisaría y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) abrieron una investigación para determinar si había sido envenenado.

Avanzadas las pesquisas, los policías determinaron que había sido la mujer de la víctima quien, aprovechando un descuido, le había introducido una alta dosis de benzodiacepinas --un fármaco ansiolítico-- en la bebida.

Los investigadores localizaron y arrestaron a la mujer y la han puesto a disposición de la autoridad judicial como supuesta autora de un delito de tentativa de asesinato.

Por el momento se desconoce si el juez de guardia de detenidos ha ordenado su ingreso en prisión de forma provisional o si, por el contrario, ha decretado su puesta en libertad.