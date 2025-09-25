Detenidas cuatro personas por siete robos en un local de Palma utilizando a menores

Archivo - Agente de Policía Nacional del grupo de Hurtos - POLICÍA NACIONAL - Archivo

Les imponen una orden de alejamiento del establecimiento

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y dos mujeres, todos de origen español, por siete robos en un mismo establecimiento de Palma, donde llegaron a utilizar a dos menores para sustraer los efectos.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, las cuatro personas han sido detenidas como presuntas autoras de un delito de hurto, al sustraer efectos hasta en siete ocasiones diferentes en un establecimiento. Los primeros hurtos se remontan al pasado 8 de agosto cuando se perpetró el primero y, desde entonces, también delinquieron los días 11, 14, 15, 16, 20 y 21 de septiembre.

En total, robaron más de 50 objetos de manera ilegítima, que sumaban un valor de más de 1.200 euros. Los presuntos autores de los hechos utilizaban el descuido para hurtar diferentes enseres como textil, calzado, juguetes u objetos de papelería, entre otros.

En diversas ocasiones, el hombre o la mujer cogía el objeto, lo introducía en una maleta, sin que lo viese ningún vigilante de seguridad o dependiente, y le pasaba la maleta al menor. Posteriormente, todos abandonaban el establecimiento.

A finales de mes, los responsables del establecimiento se dieron cuenta y denunciaron los hechos y, a partir de ese momento, los policías nacionales del distrito centro empezaron a investigar las sustracciones, consiguiendo identificar a los dos varones y a las dos mujeres que presuntamente habían cometido los hurtos y localizando a los dos menores.

Finalmente, los policías de Centro detuvieron a las cuatro personas el pasado jueves al ser estos presuntos autores de un delito de hurto y el juzgado les impuso una orden de alejamiento del establecimiento.