Detenidas diez personas por falsificar su documentación para trabajar en un hotel de Santanyí

Detienen a diez personas por falsificar su documentación para trabajar en un hotel de Santanyí
Detienen a diez personas por falsificar su documentación para trabajar en un hotel de Santanyí - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 27 octubre 2026 14:36
Seguir en

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a diez personas por haber falsificado su documentación para formalizar su contratación en un hotel del municipio mallorquín de Santanyí y acceder al mercado laboral.

El cuerpo ha explicado este martes en un comunicado que la investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, surgió a raíz de informaciones sobre el posible uso de documentación falsificada por ciudadanos extranjeros para acceder al mercado laboral en España.

Según los indicios recabados, varias personas habrían entrado a España y posteriormente habrían obtenido la documentación falsificada, que les habría permitido acreditar los requisitos necesarios para formalizar su contratación y desarrollar una actividad laboral. La Policía ha añadido que la documentación habría sido facilitada por terceras personas a cambio de dinero.

Los agentes llevaron a cabo un dispositivo conjunto con la Inspección de Trabajo en el establecimiento hotelero, en la que fueron detenidos diez ciudadanos extranjeros por un delito de falsedad documental.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado