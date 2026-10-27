Detenidas diez personas por falsificar su documentación para trabajar en un hotel de Santanyí

Detienen a diez personas por falsificar su documentación para trabajar en un hotel de Santanyí - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a diez personas por haber falsificado su documentación para formalizar su contratación en un hotel del municipio mallorquín de Santanyí y acceder al mercado laboral.

El cuerpo ha explicado este martes en un comunicado que la investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, surgió a raíz de informaciones sobre el posible uso de documentación falsificada por ciudadanos extranjeros para acceder al mercado laboral en España.

Según los indicios recabados, varias personas habrían entrado a España y posteriormente habrían obtenido la documentación falsificada, que les habría permitido acreditar los requisitos necesarios para formalizar su contratación y desarrollar una actividad laboral. La Policía ha añadido que la documentación habría sido facilitada por terceras personas a cambio de dinero.

Los agentes llevaron a cabo un dispositivo conjunto con la Inspección de Trabajo en el establecimiento hotelero, en la que fueron detenidos diez ciudadanos extranjeros por un delito de falsedad documental.