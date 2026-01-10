Detenidas dos mujeres por golpear y morder a otra para robarle el bolso y el móvil en Palma

Agentes de la Policía Nacional. Recurso. Archivo. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a dos mujeres, de origen cubano y español, como presuntas autoras de un delito de robo con violencia, por haber golpeado y mordido a otra mujer para robarle el bolso y el teléfono móvil, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los hechos se remontan al pasado 2 de enero por la mañana, cuando dos mujeres le pidieron a otra si tenía un cigarro. Esta última, al decir que no, empezó a ser agredida por las otras dos.

Las agresoras tiraron a la víctima al suelo, y seguidamente la golpearon y mordieron para robarle el bolso y el móvil, lo que finalmente lograron y, tras lo cual, escaparon rápidamente del lugar.

La agredida sufrió heridas en un ojo a causa de los golpes.

Días más tarde, este pasado martes, 6 de enero, la víctima pudo ver a las dos mujeres en la Plaza de España. En ese momento, llamó al 091 para que se digiera al lugar una patrulla.

En pocos minutos, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional llegaron a la zona y se entrevistaron con la agredida, que señaló a las presuntas autoras y explicó lo ocurrido días antes. Rápidamente, los agentes las interceptaron y retuvieron.

Por ello, las dos mujer fueron detenidas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia.