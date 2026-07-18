Detenidas dos personas en Palma por montar una estafa piramidal para quedarse con el dinero de inversores

Agente de la UDEF de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre y una mujer por, supuestamente, crear una estructura financiera para engañar a otros inversores y apropiarse de su dinero.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional inició una investigación sobre esta sociedad sospechosa, tras detectar el funcionamiento de un presunto fraude de carácter piramidal, según han indicado en un comunicado.

Así, comenzaron a investigar las transacciones y la operativa de la red, de modo que descubrieron que el funcionamiento de la estructura consistía en que cada persona que accedía a la misma, tenía que aportar fondos obligatoriamente y, a su vez, traer a dos personas más. Este proceso se repetía sucesivamente para sostener el sistema.

Tras recabar la información y realizar las gestiones pertinentes, los agentes acreditaron que los fondos captados no eran invertidos en ningún tipo de producto financiero real. Por lo tanto, para que los miembros de la estructura pudieran retirar sus fondos, el sistema dependía por completo de que nuevas personas aportaran capital de forma continuada.

Tras el análisis operativo y financiero se pudo constatar que dos personas se encargaban directamente de la organización de los pagos y de los cobros dentro de la estructura, por lo que se habrían apropiado de gran parte de los fondos aportados por las víctimas.

Por estos motivos, los agentes procedieron a la detención de estas dos personas como presuntos responsables de un delito de estafa, del que dieron cuenta a la autoridad judicial competente.