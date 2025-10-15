Detenidas en Palma por tener a personas trabajando diez horas por un plato de comida

Archivo - Agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF). - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos mujeres, de origen ecuatoriano, por contratar a personas en situación irregular para trabajar en su establecimiento y a quienes a veces pagaban sólo con un plato de comida por jornadas de más de diez horas

Los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), que llevan realizando diversas inspecciones durante las últimas semanas, localizaron a dos mujeres que tenían a varios trabajadores sin contrato y que estaban irregulares en España.

Además, en comprobaciones anteriores se localizaron más personas que estaban trabajando de manera ilícita en el mismo establecimiento, según han informado en un comunicado.

EL SUELDO, EN OCASIONES, ERA UN PLATO DE COMIDA

La Policía Nacional realizó una inspección rutinaria, semanas atrás, en un restaurante de la zona centro de Palma. Los agentes localizaron trabajando a tres empleados en situación irregular y que no tenían permiso de residencia y trabajo.

Semanas más tarde, se realizó una segunda inspección, localizando a otros tres ciudadanos extranjeros trabajando en dicho restaurante, careciendo todos ellos del pertinente permiso de residencia y trabajo.

Una vez realizadas las correspondientes gestiones de investigación, la UCRIF comprobó que tanto la dueña del restaurante como la encargada se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad y necesidad de las víctimas para explotarlas laboralmente.

La mayoría de los trabajadores eran ciudadanos extranjeros en situación irregular. Además, varios de ellos solo cobraban únicamente un plato de comida por desarrollar jornadas laborales de ocho a diez horas, sin percibir salario alguno.

De la misma manera, ninguno estaba dado de alta en la Seguridad Social, no tenían seguro sanitario y no tenían derecho a vacaciones ni días festivos.

Los agentes detuvieron a las mujeres como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores.