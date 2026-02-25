Detenido por abordar a una mujer que caminaba por la calle y someterla a tocamientos en Palma

Detenido por agresión sexual a una mujer - POLICÍA NACIONAL

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un joven como presunto autor de un delito de agresión sexual, por abordar a una mujer que caminaba por calle y someterla a tocamientos en sus zonas íntimas.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la UFAM había tenido conocimiento de que, a finales del pasado mes de enero, un hombre a bordo de un patinete empezó a perseguir a una mujer que andaba por la zona del Parc de la Mar y el Paseo Marítimo y había sometido a la víctima tocándole en sus zonas íntimas.

Tras ello, huyó en su vehículo, si bien, minutos más tarde, regresó hasta donde se encontraba la mujer y volvió a agredirla sexualmente.

A partir de ese momento, los policías iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y, tras varias pesquisas, descubrieron la identidad del hombre, de origen colombiano, y comprobaron que ya había sido detenido el año pasado en varias ocasiones por hechos similares.

Una vez localizado el varón, los agentes de la UFAM procedieron este martes a su detención por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual. Los agentes siguen investigando para conocer si hay más víctimas.