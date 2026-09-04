El detenido por el accidente mortal en Porto Cristo dio positivo en alcohol y cocaína

Agente de Tráfico de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El detenido por supuestamente provocar el accidente de tráfico ocurrido en Porto Cristo (Manacor) el pasado domingo en el que murió una joven de 23 años dio positivo en alcohol y cocaína.

El hombre, que este jueves ingresó en prisión provisional, fue sometido a pruebas de detección de alcohol y drogas, en las que arrojó un resultado positivo, según han informado fuentes cercanas al caso.

El siniestro se produjo sobre las 23.45 horas del domingo a la altura del kilómetro siete de la Ma-4020. El coche se salió de la vía por el margen izquierdo, volcó y colisionó contra un árbol.

Una joven de 23 años quedó atrapada en el interior del vehículo y murió en el acto. Otro de los pasajeros, de 41 años, resultó herido de gravedad, mientras que el tercero, de 35 años, presentaba lesiones leves, según informó el SAMU 061.

El presunto autor fue hospitalizado y este martes, tras recibir el alta, fue detenido por un presunto delito de homicidio imprudente, lesiones y contra la seguridad vial.

Tras pasar a disposición judicial, la magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Manacor acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido.