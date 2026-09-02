Pasa a disposición judicial el conductor que provocó el accidente en el que murió una joven en Porto Cristo

Archivo - Llegada del autor del crimen al Juzgado de Instrucción número 6 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor detenido por supuestamente provocar el accidente de tráfico ocurrido en Porto Cristo (Manacor) el pasado domingo en el que murió una joven de 23 años ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Manacor.

El hombre fue detenido este martes por la Guardia Civil como supuesto autor de delitos de homicidio por imprudencia, lesiones y contra la seguridad vial, según informaron fuentes cercanas al caso.

Los agentes del Instituto Armado lo han conducido esta mañana hasta los juzgados de Manacor, donde ha sido puesto a disposición del juez de guardia.

El siniestro se produjo sobre las 23.45 horas del domingo a la altura del kilómetro siete de la Ma-4020. El coche se salió de la vía por el margen izquierdo, volcó y colisionó contra un árbol.

Una joven de 23 años quedó atrapada en el interior del vehículo y murió en el acto. Otro de los pasajeros, de 41 años, resultó herido de gravedad, mientras que el tercero, de 35 años, presentaba lesiones leves, según informó el SAMU 061.

El presunto autor fue hospitalizado y este martes, tras recibir el alta, fue detenido.