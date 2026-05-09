Detenido por acometer con unas tijeras contra dos personas en un cajero para robarles

El detenido, custodiado por agentes. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por, supuestamente, acometer con unas tijeras contra dos personas en un cajero automático para robarles.

Según han informado en un comunicado, sobre las 10.30 horas del miércoles, se recibió llamada en el 091, en la cual una trabajadora de una entidad bancaria informaba que varios clientes mientras realizaban gestiones en el cajero automático, habían sido amenazados por un varón que un objeto punzante les solicitaba dinero.

A una de las victimas le había agarrado de una cadena de oro que portaba en el cuello con la intención de robársela.

Rápidamente varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudieron al lugar y una vez allí los policías se entrevistaron con la responsable de la entidad bancaria, que señaló a un joven que huía del lugar como el presunto autor de los hechos.

Los policías se dirigieron hacia el varón ordenándole que depusiera su huida y vieron que mantenía ambas manos en los bolsillos. Al sospechar que pudiera llevar algún objeto prohibido escondido, le pidieron que sacara las manos de los bolsillos y las mostrara.

El varón, de origen senegalés, no hizo caso y mantuvo una actitud desafiante, desobedeciendo activamente las órdenes de los policías.

En ese momento se inició un forcejeo entre el hombre y los policías, motivo por el que al presunto autor se le cayó del interior de uno de los bolsillos un objeto punzante de color plateado. Más tarde se confirmó que eran unas tijeras. Al final, los agentes redujeron al hombre.

Paralelamente, otra de las patrullas se entrevistó tanto con la responsable de la entidad bancaria, así como con las víctimas de los hechos.

Todos ellos confirmaron los hechos, manifestando las dos víctimas que cuando se disponían a efectuar gestiones bancarias a través del cajero automático, el presunto autor se les acercó por detrás y exhibiendo un objeto punzante les amenazó con pincharlos si no le entregan la cantidad de dinero que portaban.

Confirmados los hechos, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de dos delitos de robo con violencia y desobediencia a agente de la autoridad y trasladado hasta dependencias policiales.