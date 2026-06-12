Detenido tras agredir con un arma blanca a un hombre en Eivissa

Cuchillo agresión en Eivissa - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de lesiones graves tras una agresión con arma blanca en una vivienda situada en localidad de Eivissa. El hombre está acusado de un presunto delito de tentativa de homicidio.

Según ha informado en un comunicado, una llamada telefónica al 091 alertó de la presencia de un varón herido que podría haber sido víctima de una agresión. A su llegada, los agentes lo localizaron tendido en el suelo con una profunda herida sangrante en la espalda y evidentes dificultades respiratorias.

Ante la gravedad de la situación, le realizaron una primera asistencia sanitaria de urgencia, aplicando maniobras de soporte vital básico y controlando la hemorragia mediante material de primeros auxilios, procediendo posteriormente a su traslado inmediato a un centro hospitalario para recibir asistencia médica especializada.

Durante las primeras gestiones, la víctima aportó información sobre la identidad del presunto autor y el posible lugar donde se habían producido los hechos. Paralelamente, otros agentes iniciaron una investigación que permitió localizar el escenario de la agresión y entrevistar a varios testigos.

Según las manifestaciones recabadas, la agresión se habría producido tras una discusión entre dos convivientes, durante la cual uno de ellos presuntamente utilizó un cuchillo de grandes dimensiones para apuñalar al otro.

Los agentes procedieron a asegurar la zona y a preservar los posibles indicios relacionados con el suceso. Asimismo, localizaron y recuperaron el arma presuntamente utilizada en la agresión, que fue intervenida siguiendo los protocolos establecidos para la recogida y custodia de evidencias.

Tras diversas patrullas realizadas por la zona, los policías lograron localizar al presunto agresor aproximadamente una hora después de los hechos. El individuo fue identificado y detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.

Posteriormente, fue trasladado a un centro sanitario para ser reconocido facultativamente antes de su ingreso en dependencias policiales. La víctima permaneció ingresada bajo supervisión médica, haciéndose cargo de su asistencia el personal sanitario del Hospital Can Misses.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.