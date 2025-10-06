Detenido por agredir a su casero con un martillo y amenazar a su expareja en Palma

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a su casero con un martillo y amenazar a su expareja, con la que convivía en un domicilio del barrio de Verge de Lluc, en Palma.

Los hechos se remontan al domingo por la tarde, cuando el 091 recibió una llamada que alertaba que se estaba produciendo un episodio de malos tratos en un domicilio.

Al llegar los agentes, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la mujer les explicó que vivía con su expareja, con quien lo había dejado un mes atrás, y que la convivencia con él era mala.

Asimismo, explicó que el casero había ido a la casa para calmar los ánimos. No obstante, lejos de apaciguarse, el sospechoso de los hechos cogió un martillo y empezó a romper diferentes muebles y objetos de la casa.

El casero, para detenerlo, forcejeó con él, pero fue agredido con el martillo en la cabeza y el torso. Sin embargo, este se pudo hacer con la herramienta.

Momentos después, el agresor cogió un cuchillo y se dirigió hacia el exterior diciéndole a su expareja y a su casero que iba a prender fuego a la casa con ellos dentro y que no iban a salir vivos de la misma.

Justo en el momento en el que la patrulla se entrevistaba con la mujer, la Policía recibió otra llamada en los servicios de emergencia que afirmaba que había un hombre deambulando por la misma zona con un cuchillo.

Dos agentes pudieron localizarlo rápidamente y descubrieron que se trataba de la expareja de la víctima. Trataron de que se tranquilizara y tirara el cuchillo, a lo que se negó en reiteradas ocasiones, manteniendo una actitud desafiante.

Ante ello, los policías tuvieron que desenfundar el inmovilizador eléctrico y las armas reglamentarias. Gracias a la intervención de los agentes, consiguieron que el presunto autor depositara su actitud y dejase el cuchillo en el suelo.

Finalmente fue detenido como supuesto autor de delitos malos tratos, lesiones, resistencia y desobediencia.

Más tarde los agentes se entrevistaron con el casero agredido, quien confirmó todo lo relatado por la mujer.