Detenido por agredir a dos policías cuando le pidieron que se identificara en un 'after' ilegal en Sóller

Sucesos.- Detienen a una pareja por engañar a una mujer extranjera con un trabajo y obligarle a prostituirse en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado a un hombre por agredir a dos policías que le pidieron que se identificara en un control de tráfico de drogas cerca de un 'after' ilegal en Sóller.

El cuerpo ha detallado este martes en un comunicado que el presunto autor, que fue localizado en el interior de un vehículo consumiendo drogas, lanzó varias patadas contra los agentes durante las gestiones de identificación.

El dispositivo policial se activó debido a la gran afluencia de jóvenes durante todo el fin de semana y ante las numerosas quejas de los vecinos de la zona.

Los agentes observaron que, delante de la puerta de la vivienda en la que se celebraba el 'after', había un vehículo parado con el portón trasero abierto y dentro de éste, un varón sentado en el asiento del piloto. Cuando el presunto autor se percató de la presencia de los policías, escondió una pequeña bolsa transparente.

Los agentes le indicaron que se identificara, a lo que este manifestó que estaba en una propiedad privada y que podía consumir lo que quisiera. Los agentes le insistieron en que mostrara algún tipo de identificación personal, pero "mantuvo su negativa y actitud desobediente hacia los agentes".

A continuación, lanzó sobre los policías la bolsa con droga que mantenía escondida en su mano y los agentes se dispusieron a sacarle del interior del vehículo pero él comenzó a lanzarles patadas y manotazos, por lo que le realizaron maniobras de contención.

Finalmente los agentes le detuvieron como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad y lo trasladaron hasta dependencias policiales.