Detenido por agredir a un hombre que le recriminó su acoso a una joven en un bar de Costitx

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PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por presuntamente golpear con un objeto contundente a otro, después que este último le recriminara sus comentarios de índole sexual a una joven en un bar de Costitx.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado en un establecimiento del municipio mallorquín cuando un hombre de 46 años vio a otro que realizaba gestos obscenos y comentarios sexuales a una joven que estaba sentada en una mesa.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, el hombre se acercó y le recriminó su actitud con la mujer. Después, fue al baño y el presunto autor, de 32 años y procedente de Europa del Este, le golpeó la cabeza con un objeto contundente.

La víctima cayó al suelo en estado de semiinconsciencia y fue trasladado al hospital con un fuerte traumatismo craneoencefálico y múltiples heridas en el rostro.

Los agentes se entrevistaron con los servicios sanitarios que estaban auxiliando a la víctima, así como con los testigos de la agresión y desplegaron un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones, que permitió ubicar el domicilio del agresor.

Tras comprobar que se encontraba oculto en el interior para eludir la acción policial, procedieron a su identificación y detención. El arrestado junto con las diligencias instruidas ha sido puesto a disposición judicial durante la mañana de este lunes.

La víctima ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra fuera de peligro.