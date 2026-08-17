Detenido por agredir con una madera y amenazar de muerte a un conocido que se negó a prestarle dinero en Palma

Un momento de la agresión. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente agredir con un listón de madera y amenazar de muerte a un conocido suyo que se había negado a prestarle dinero.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal en un comunicado, ocurrieron sobre las 22.00 horas del pasado jueves en la calle Nuredduna.

Varios ciudadanos llamaron al 092 alertando de que se estaba produciendo un episodio de "violencia extrema" en plena calle después de que dos hombres protagonizaran una discusión. Uno de ellos, mientras tanto, golpeaba una bombona de butano contra el suelo.

Cuando los agentes llegaron a la zona observaron que había una multitud de personas observando cómo un hombre sin camiseta perseguía a otro y le trataba de golpear con un listón de madera de un metro de largo. La víctima, por su parte, trataba de protegerse la cabeza con los brazos.

DE UNA CARTERA ROBADA A UNA PETICIÓN DE DINERO

Los policías lograron reducir al sospechoso, quien no ofreció resistencia y dijo que el hombre al que perseguía, a quien conocía del barrio, le había robado la cartera.

Sin embargo, el perjudicado, un hombre de 25 años y nacionalidad paraguaya, dijo que estaba en la plaza de Frances Garcia Orell, más conocida como plaza de las Columnas, cuando el supuesto agresor se le acercó a pedirle dinero.

Él se negó y este se marchó ofendido, pero regresó a los pocos minutos armado con el listón de madera. Fue entonces, según su versión, que fue corroborada por los testigos presenciales, cuando comenzó una persecución por la calle Nuredduna.

El agresor le golpeó en varias ocasiones mientras le amenazaba de muerte. A causa del ataque, la víctima sufrió arañazos en los antebrazos y una hinchazón en el hombro izquierdo, fruto de lo que él mismo describió como unos "pinchazos" recibidos durante la refriega.

Los agentes informaron de los trámites a seguir para formalizar la denuncia al perjudicado, quien expresó su intención de interponerla al día siguiente en las dependencias policiales.

La bombona de butano mencionada en el aviso inicial fue localizada e intervenida tras un turismo aparcado en la calle Patronat Obrer, aunque se desconoce su procedencia exacta.

Finalmente, el sospechoso, de 37 años y nacionalidad española, fue detenido por un delito de lesiones leves y otro de amenazas. Tanto el arrestado como el correspondiente atestado, que incluye la grabación en vídeo de parte de los hechos y el listón de madera, fueron traspasados a la Policía Nacional.