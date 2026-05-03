Detenido por agredir sexualmente a la hija menor de su pareja de manera continuada en Palma

Agentes de la UFAM de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, supuestamente, cometer diversas agresiones sexuales a la hija menor de su pareja en Palma entre 2022 y 2023.

Los hechos se remontan al año 2022, cuando el hombre, su pareja y la hija de esta trasladaron su residencia a Mallorca, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

En diferentes episodios, el presunto autor de los hechos se paseaba sin ropa delante de la menor, algo que incomodaba a la misma, e incluso le propuso mantener relaciones sexuales pero la joven se negó.

Igualmente, el varón le preguntaba a la menor si quería que le enseñara a cómo poner un preservativo con su propio cuerpo. En otra ocasión, el hombre tocó los pechos a la chica y la víctima no supo cómo reaccionar en todos estos episodios y no lo contó a nadie, debido a la relación de confianza en el varón.

A finales del 2023, la menor le pidió que parara y los actos del varón cesaron pero, a partir de ese momento, adoptó un comportamiento "humillante" hacia la menor y su madre.

Hace unas semanas, la víctima expuso lo acaecido en los últimos años a un familiar, este se lo contó a su madre y decidieron exponer los hechos a la Policía Nacional.

Al recibir la denuncia, la UFAM de la Policía Nacional de Palma se hizo cargo de la investigación. Tras llevar a cabo diversas gestiones, los agentes pudieron localizar al hombre y detenerle por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual.