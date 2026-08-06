A prisión por agredir sexualmente a la nieta menor de su expareja en Palma

Dos agentes de la UFAM de la Policía Nacional, de espaldas.- POLICÍA NACIONAL

PALMA, 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir sexualmente a la nieta menor de su expareja en Palma, quien ha ingresado en prisión de forma provisional.

Fue el pasado domingo cuando el 091 recibió una llamada alertando de que se estaba produciendo una agresión sexual a una menor de edad en un domicilio de la capital balear.

Varias patrullas se desplazaron hasta allí y se entrevistaron con varios familiares de la víctima, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Estos indicaron que en el domicilio residían en ese momento varios familiares, entre ellos la menor y la antigua pareja sentimental de la abuela de esta.

La abuela explicó que había escuchado ruidos extraños en la habitación de su expareja y, cuando entró, le sorprendió desnudo y en compañía de su nieta. Para justificar la falta de ropa, el hombre dijo que se estaban cambiando.

La familia se enteró entonces de que el hombre había agredido agrediendo a la menor de forma reiterada y la había amenazado con matar a sus padres si les contaba algo. Ante el temor de que cumpliera sus amenazas, la víctima nunca dijo nada.

El sospechoso, cuando fue identificado por los agentes, admitió que llevaba tiempo agrediendo sexualmente a la menor, primero sometiéndola a tocamientos y después, a violaciones.

El hombre fue detenido como supuesto autor de un delito de agresión sexual. Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), a cargo del caso, registraron la habitación del hombre y tomaron declaración a los perjudicados.

Tras el arresto, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión de forma provisional, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.