Detenido por amenazar y agredir sexualmente a una menor durante más de dos años en Palma

Dos agentes de la UFAM de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a una menor de edad bajo amenazas y coacciones durante más de dos años en Palma.

Fue a comienzos del pasado mes de enero cuando los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) abrieron una investigación al recibir una comunicación por parte de la dirección del centro educativo en el que estudia la víctima.

Los docentes aseguraron que la menor había relatado haber sido víctima de abusos sexuales, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La menor, al ser entrevistada por los investigadores, relató que un joven, mayor de edad y amigo de la familia, le había estado sometiendo a agresiones sexuales desde hacía más de dos años.

Además, manifestó que el sospechoso actuaba con frialdad y la agredía bajo amenazas y coacciones. Una vez, explicó, este le sorprendió con otro joven y amenazó con contarle a su familia la relación que tenía con él si no accedía a ser agredida sexualmente.

El sospechoso, de acuerdo con las pesquisas, siempre actuaba de la misma manera. Primero le enviaba decenas de mensajes en tono amenazante hasta que la menor accedía, bajo coacción, a sus pretensiones.

Después la citaba en la azotea de la finca en la que él residía y allí la sometía a violentas agresiones sexuales. Según el relato de la menor, esto sucedió en incontables ocasiones durante al menos dos años.

El joven ha sido detenido como supuesto autor de un delito de agresión sexual y se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial.