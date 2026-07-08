Detenido por amenazar con un cuchillo a la madre del niño que cuidaba cuando se quejó de su trabajo

Archivo - Sevilla.-Sucesos.-Clausurada una clínica estética por presunta estafa a medio centenar de clientes - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que amenazó con un cuchillo a la madre del niño que cuidaba después de que ella se quejara de su trabajo.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, el pasado viernes por la tarde, una mujer empezó a recriminarle al cuidador de su hijo --que vivía con ellos desde hacía unas semanas y también se encargaba de tareas del hogar-- la manera en que estaba desempeñando sus funciones.

Al no llegar a un acuerdo, la mujer le pidió al varón que se buscara otro sitio donde residir y que se marchara de su domicilio. Fue en ese momento, cuando la situación se tornó hostil.

El hombre, tras coger el móvil de la víctima, fue a la cocina, cogió varios cuchillos y empezó a amenazar a la mujer. El presunto autor le dijo que la iba a apuñalar en el pecho y que posteriormente se quitaría la vida.

La madre, junto a su hijo, pudo encerrarse en una habitación y, a través de un dispositivo, pidió ayuda a un vecino, que era policía local y estaba fuera de servicio.

Este alertó a los servicios de emergencias y acudió al domicilio para socorrer a su vecina. Accedió al interior y ayudó a la mujer y al niño a salir.

Dentro del inmueble, el agente se topó con el hombre que portaba un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros y que finalmente huyó por el balcón.

Poco después, acudieron patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional. Los agentes subieron a la azotea saltando por los muros de hasta cuatro terrazas.

Tras perseguirle, los policías nacionales le interceptaron en una de las terrazas del edificio y le detuvieron por ser el presunto autor de un delito de amenazas.