Detenido por amenazar con un hacha a su hijo, también arrestado por incendiar un edificio en Maó - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar con un hacha a su hijo, y a este último por presuntamente provocar un incendio en una vivienda en Maó.

La intervención se inició a raíz de la llamada de un ciudadano que manifestaba haber sido amenazado de muerte por su padre con un hacha, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Al personarse las patrullas en el lugar, comprobaron que el presunto agresor se había atrincherado en el interior de la vivienda junto a otras dos personas. Así, los agentes se vieron obligados a forzar la entrada.

El sospechoso opuso una gran resistencia y lesionó a tres de los policías actuantes, que requirieron asistencia médica.

En el inmueble, se intervinieron diversas armas blancas, entre ellas un hacha de casi 75 centímetros de longitud, un cuchillo de cocina de 35 centímetros y un abrecartas.

Este hombre tenía una orden de alejamiento en vigor que le prohibía aproximarse a su hijo. Así, fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas graves, uno de quebrantamiento de orden de protección, otro atentado a agentes de la autoridad y otro de daños materiales por acometer y fracturar parte del material policial.

Los agentes averiguaron que, momentos antes de la disputa familiar, el hijo habría provocado un incendio en otra vivienda de la localidad, tras conseguir material inflamable. El motivo, según la Policía, estaría relacionado con desavenencias por el consumo de drogas.

El hijo también fue detenido como presunto autor de un delito de incendio. Ambos arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.