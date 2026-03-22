Detenido por amenazar a una menor con difundir archivos comprometidos de ella si no le enviaba vídeos sexuales

Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven en Palma por amenazar a una menor de edad con publicar archivos comprometidos de ella si no le enviaba vídeos sexuales.

El Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica comenzó una investigación a raíz de la denuncia de una menor, que explicó que una persona había contactado con ella por una aplicación de mensajes diciéndole que tenía información personal suya y que si no le enviaba un vídeo sexual iba a difundir sus imágenes.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, la víctima no sabía quién podía ser el presunto autor, aunque este le aportó datos privados de personas de su entorno.

Los agentes identificaron como sospechoso a un joven que formaba parte del círculo cercano de la menor. Además, la víctima había perdido su móvil, en el que tenía fotos y vídeos comprometidos.

Con todo, la Policía Nacional detuvo al presunto autor, que reconoció los hechos y pidió perdón por lo sucedido.