Detenido por amenazar con una navaja a un hombre que intentaba impedir que robara un coche

Detención de un sospechoso por robo con intimidación en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a un joven por intentar robar en el interior de un turismo y por amenazar con una navaja a un hombre que trataba de impedirlo.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el sospechoso fue arrestado la semana pasada por el Grupo Operativo de Respuesta, acusado de un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron a finales de enero, cuando un trabajador de un taller en el distrito centro de Palma vio a dos jóvenes robando en el interior de un vehículo. Al acercarse, uno de ellos huyó de la escena, pero el segundo le amenazó con una navaja antes de abandonar andando el lugar.

Posteriormente, la víctima empezó a seguir al presunto agresor desde su furgoneta. En ese momento, el joven se volvió hacia el vehículo con la navaja en la mano y propinó una patada a la puerta antes de escapar definitivamente.

Después de denunciar, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro se hizo cargo de la investigación para esclarecer los hechos e identificar al agresor.

Después de realizar varias pesquisas, los policías identificaron a los presuntos autores. Con estos datos, se emitió una orden de detención para el varón, que finalmente fue arrestado.