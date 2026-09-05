Detenido por apuñalar a un hombre en el cuello durante una reyerta en la plaza Gomila

Archivo - Coche de la Policía Nacional - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven por supuestamente asestar varias puñaladas a un hombre en el cuello y el torso durante una reyerta en la plaza Gomila, en Palma.

Los hechos han ocurrido este sábado sobre las 05.00 horas, según han informado fuentes policiales, tras producirse una pelea en dicha plaza por motivos que por el momento se desconocen.

El presunto autor, un joven español de 18 años, ha apuñalado a la víctima con una botella o un vaso de cristal roto y le ha causado heridas en el cuello y en el torso.

Por la zona había agentes de paisano que se han acercado a la plaza al ver que se había producido una reyerta y han atendido a la víctima, que ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases.

El herido ha identificado al supuesto agresor y la Policía Nacional lo ha detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.