Detenido por apuñalar a los propietarios de una vivienda okupada en Lloseta

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente apuñalar a dos personas, propietarias de una vivienda okupada por un amigo en Lloseta (Mallorca).

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de octubre, momento en que se recibió el aviso del altercado y los agentes que acudieron al lugar hallaron a dos personas con lesiones de arma blanca, según ha publicado el diario 'Última Hora' y han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Según las primeras investigaciones, la pelea se originó en el desalojo de una vivienda ejecutado en la mañana de aquel día y el ahora detenido, español de 28 años, sería un amigo de otra persona que okupaba la vivienda, propiedad de los heridos.

El autor huyó del lugar tras el altercado, pero fue detenido al día siguiente, el 31 de octubre. En primera instancia, se ha decretado orden de alejamiento de las víctimas.

Las víctimas, dos hombres de 32 y 63 años, fueron atendidos, el primero, con heridas en la rodilla y en la cabeza y, el segundo, en el hombro y también en la cabeza.