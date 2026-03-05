Detenido por arrebatar dos cadenas de oro a una anciana y a un hombre en un autobús en Palma

Agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente arrebatar una cadena de oro del cuello de una persona mayor y de otro hombre en el interior de un autobús en Palma.

Los hechos ocurrieron en días diferentes del pasado diciembre, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, aunque ambos en el interior de un autobús de la capital balear.

En el primer caso, el presunto autor, de origen argelino, se acercó a la anciana cuando las puertas del bus se abrían y le arrancó el cordón de oro que llevaba en su cuello, antes de huir corriendo. La mujer sufrió heridas y se quedó en estado de 'shock' ante la agresión.

Días más tarde, el sospechoso robo otra cadena de oro, en este caso a un joven, al que le arrebató el collar y abandonó corriendo el autobús cuando se abrieron las puertas.

Los agentes iniciaron una investigación para identificar al presunto autor de un robo con violencia y un hurto y fue detenido este miércoles sobre las 20.00 horas en Son Gotleu.