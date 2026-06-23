Detenido tras atacar con un arma blanca a un hombre con quien okupaba una vivienda en Eivissa

Agentes de la Policía Nacional en Eivissa - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio, en grado de tentativa, tras agredir con un arma blanca a un varón con el que ocupaba ilegalmente una vivienda.

El presunto autor fue localizado en su domicilio tras un despliegue de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los hechos se produjeron el pasado 17 de junio, cuando un varón agredió con un arma blanca a otro en la vivienda que ambos ocupaban ilegalmente. Tras las pesquisas iniciales, los agentes localizaron al agresor horas después.

El presunto autor, al ver a los agentes, amenazó con un cuchillo de cocina a los policías nacionales, si bien finalmente la patrulla consiguió que el hombre depusiera su actitud antes de ser detenido.

La víctima de los hechos presentaba heridas en la zona parietal y el labio y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

Ante lo sucedido, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.