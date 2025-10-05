Detenido un carterista con una requisitoria judicial en la Plaza de España de Palma

Imagen de recurso de un vehículo policial de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma han detenido a un carterista, varón rumano de 57 años, con una requisitoria judicial en la Plaza de España, tras ser identificado en actitud sospechosa por una patrulla.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que agentes adscritos a la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de este cuerpo policial detuvieron a un hombre, rumano de 57 años, sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y presentación. La detención se produjo la tarde del 1 de octubre en plaza de España.

La intervención se produjo gracias a la labor de vigilancia preventiva que realizan las patrullas de la Policía Local de Palma en la zona. Los agentes observaron a dos hombres conocidos policialmente por su actividad como carteristas que se movían con una actitud sospechosa entre un grupo de turistas en la parada del autobús.

Los policías procedieron a su identificación y, al consultar las bases de datos, comprobaron que sobre uno de ellos constaba en vigor una requisitoria emitida por un juzgado de instrucción de Palma.

El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales. La Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, el detenido fue puesto a disposición judicial.

Esta detención pone de manifiesto la importancia de la presencia policial permanente en la plaza de España, que ejerce una función preventiva clave y permite una atención inmediata a la ciudadanía.