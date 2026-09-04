Detenido por circular con un coche robado horas antes de un taller mecánico en Palma

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PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por circular con un coche robado horas antes de un taller mecánico y por oponer resistencia y desobedecer a los agentes.

Los hechos ocurrieron el pasado martes cuando el encargado de un taller mecánico situado en la barriada de Foners denunció el robo de un coche.

Según ha informado la Policía Local en una nota de prensa, el vehículo estaba en el interior del negocio con las llaves puestas en el contacto en el momento de ser robado. El responsable aportó la orden de reparación y se difundió el aviso de la sustracción a todas las patrullas.

A la madrugada del día siguiente, una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) localizó un coche que coincidía con la descripción del sustraído y que estaba estacionado en una plaza reservada para personas con movilidad reducida, con el motor en marcha y tres personas en su interior.

Los agentes les indicaron que salieran del vehículo, pero el conductor, en lugar de colaborar, reaccionó con actitud desafiante, profiriendo gritos e insultos contra la patrulla.

Al informar a los ocupantes de que el vehículo constaba como robado, el conductor, español y de 28 años, intentó huir, mientras que los otros dos ocupantes aprovecharon este momento para abandonar el lugar.

El hombre, al percatarse de la huida de sus acompañantes, intentó escapar también, oponiendo una fuerte resistencia a los agentes hasta que, finalmente, fue reducido y detenido.

En el cacheo preventivo, los agentes hallaron la llave del coche sustraído en el bolsillo del pantalón. Dado que el detenido se negaba a facilitar su identidad y carecía de documentación, fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional para su identificación completa.

Seguidamente, fue conducido a un centro médico para su revisión antes de ser ingresado en el módulo de detenidos de la Policía Local. Los agentes contactaron con el encargado del taller mecánico, quien se personó y se hizo cargo de la recuperación del turismo.

La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes, las cuales fueron remitidas al Juzgado de Guardia para la presentación y puesta a disposición judicial del detenido.