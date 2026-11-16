Detenido en Ciutadella por agredir a un vecino con una barra metálica: "Ten cuidado conmigo, que soy sicario"

Dos agentes de la Policía Nacional en Ciutadella. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella a un hombre por supuestamente agredir a un vecino con una barra metálica después de que mantuvieran una discusión por una bicicleta supuestamente robada.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ocurrieron a última hora de la tarde del pasado viernes en el centro de la ciudad menorquina.

Los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana fueron alertados, por un agente fuera de servicio, de una pelea entre vecinos. Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar, donde localizaron a uno de los implicados.

Este explicó que había recriminado a otro hombre que le hubiera intentado robar la bicicleta a su mujer y este le había agredido, aunque no presentaba lesiones de consideración.

Los agentes mediaron entre ambos vecinos y, tras solucionar el conflicto, abandonaron el lugar. Sin embargo, poco después, el 091 recibió un nuevo aviso alertando de una agresión en el mismo inmueble.

Al regresar, los policías localizaron a un hombre que presentaba una herida en la frente y que manifestó que había sido golpeado por su vecino, el que le había recriminado la sustracción de la bicicleta, con una barra metálica. La víctima necesitó varios puntos de sutura para curar las heridas.

Otros vecinos informaron a los policías de que existían problemas y desavenencias previas entre ambos implicados. Además, un testigo manifestó a los agentes que, con anterioridad, el sospechoso había amenazado a la víctima con expresiones como: "Ten cuidado conmigo, que soy sicario"

Ante estos hechos, los detuvieron al hombre como supuesto autor de un delito de lesiones y otro de amenazas. Durante la intervención, el arrestado mantuvo una actitud hostil hacia los policías y llegó a amenazar a uno de ellos.