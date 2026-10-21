Detenido por clavarle unas tijeras en la cabeza a otro hombre en Son Servera

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PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años por supuestamente clavarle unas tijeras en la cabeza a otro en las inmediaciones de un conocido local de Son Servera.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado lunes, cuando el sospechoso y la víctima mantuvieron una discusión, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Fue a la salida del establecimiento cuando el primero agredió al segundo con unas tijeras. Le causó heridas en la cabeza y en la espalda que requirieron de puntos de sutura.

El hombre, originario de la República Dominicana, fue arrestado y puesto a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de un delito de lesiones.