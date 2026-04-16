Detenido por conducir sin carné y llevar un paquete de hachís en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente circular con un coche sin haber obtenido nunca el carné de conducir y llevar un paquete de 100 gramos de hachís.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en la barriada de la Soledat cuando una patrulla observó un coche que, al percatarse de la presencia policial, realizó un frenazo brusco.

Según ha informado la Policía Local, los agentes identificaron al conductor, español y de 48 años, quien indicó que no tenía ningún tipo de licencia y que ya había sido denunciado por este hecho en otras ocasiones.

Los agentes percibieron un fuerte olor a hachís y, al registrar el vehículo, localizaron un paquete de 100 gramos de esta sustancia. Así, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro contra la seguridad vial.