Detenido el conductor de un camión por provocar un accidente borracho y agredir a un policía en Palma

El camión que conducía el detenido. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido al conductor de un camión que, aparentemente bajo los efectos del alcohol, colisionó contra otro vehículo, intentó darse a la fuga y agredió a un agente.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado lunes en la calle Eusebi Estada, ha informado el cuerpo municipal en un comunicado.

Una patrulla fue requerida por un conductor que manifestó que un camión acababa de colisionar con su vehículo e intentaba darse a la fuga.

Los agentes interceptaron rápidamente al sospechoso y, al identificarle, apreciaron en él visibles síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Al ser informado de su obligación de someterse a una prueba de alcoholemia, el hombre, de 35 años, se negó de forma reiterada.

El conductor adoptó una actitud hostil y desafiante ante los policías y les profirió insultos y amenazas graves, por lo que pidieron refuerzos.

En un momento dado se abalanzó sobre uno de los agentes, lo que obligó a una intervención conjunta del resto para poder reducirlo.

El sospechoso, de nacionalidad española, fue arrestado como supuesto autor de dos delitos contra la seguridad vial y uno de atentado contra agente de la autoridad.

Su camión fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal.