Detenido un conductor implicado en un atropello mortal en Capdepera tras darse a la fuga

Cuartel de la Guardia Civil en Calvià. - GUARDIA CIVIL

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que, presuntamente, había huido del lugar donde ha matado a otro hombre, tras atropellarle con su vehículo en la carretera que une cala Mesquida con Capdepera.

Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 07.00 horas a 200 metros de la cala, cuando ha tenido lugar el accidente de tráfico en el que ha fallecido un turista que se hospedaba en un hotel de la zona, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado de la Policía Local de Capdepera.

Tras el incidente, el conductor se ha dado a fuga abandonando el cadáver que había desplazado unos metros por el impacto pero en la misma carretera se ha localizado su vehículo con diferentes daños.

Horas más tarde, los agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación, han localizado y arrestado al supuesto autor de los hechos.