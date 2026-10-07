Detenido un conductor más de 300 gramos de cocaína en un control en Ciutadella

Archivo - Coche patrulla de la Policía Nacional, en Mahón. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que fue sorprendido con 337 gramos de cocaína en su vehículo durante un control efectuado en el municipio de Ciutadella.

Cuando los agentes dieron de alta el vehículo, en su interior viajaba una pareja, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El hombre llevaba consigo dos envoltorios con 2,2 gramos cocaína. Escondido en el interior del vehículo y en un bote propiedad del sospechoso localizaron dos envoltorios más con la misma sustancia, uno con 52,31 gramos y otro con 282 gramos.

Por todo ello, el hombre fue detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública. El vehículo en el que circulaba fue retirado al depósito municipal.