Detenido un conductor tras tener un accidente en Palma triplicando la tasa de alcohol y agredir a los agentes

Coche del detenido tras el accidente en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol y agredir a los agentes, tras tener un accidente con su coche.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves en la rotonda de Pere Cabrer cuando el hombre, español y de 26 años, tuvo un accidente con su coche, según ha informado la Policía Local.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron un vehículo sobre la isleta central y a su conductor, que presentaba síntomas evidentes de embriaguez.

Al ser informado de que se realizaría la prueba de alcoholemia, el implicado mostró una actitud hostil e intentó abandonar el vehículo. Los agentes lo impidieron por seguridad y el individuo arremetió físicamente contra ellos, lo que motivó su detención.

Asimismo, la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) le realizó la prueba y dio un resultado de 0,89 mg/l en el primer intento, más del triple de la tasa máxima permitida, pero se negó de manera persistente a completar la segunda prueba.

Durante la intervención y el traslado, el hombre mantuvo una actitud violenta, profiriendo insultos y amenazas de muerte contra los agentes.

Así, fue detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y dos delitos contra la seguridad vial: conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a las pruebas.

Tras las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, el detenido pasó a disposición judicial.