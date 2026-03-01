Detenido por cultivar marihuana en una vivienda de Santa Catalina con una instalación eléctrica ilegal

Plantación interior de marihuana en un piso de Santa Catalina. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, presuntamente, tener una plantación de marihuana en una vivienda de Santa Catalina mediante una instalación eléctrica irregular.

La pasada semana, agentes del cuerpo concluyeron una investigación que se inició al conocer que se estaría cultivando marihuana en un domicilio del barrio para su posterior venta y distribución.

En un comunicado, la Policía Nacional ha explicado que, tras realizar las correspondientes pesquisas, comprobaron que efectivamente existía esta plantación y disponía de diferentes enseres para el cultivo.

Asimismo, los policías hicieron numerosas vigilancias al inmueble y dedujeron que se trataría de una plantación de "cierta importancia", dado el "fuerte olor" que desprendía el interior del inmueble en todo momento.

Por todo ello, los agentes solicitaron autorización judicial para registrarlo hasta que finalmente accedieron al piso el pasado jueves. En el registro, los agentes intervinieron 116 plantas y unos 25 gramos de un polvo blanco aún sin determinar, que podría ser algún tipo de sustancia para cortar drogas, así como un revólver escondido bajo un sofá.

En el inmueble los policías hallaron compresores de aire y otros aparatos para que el cultivo de la plantación fuera fructífero. Así, los agentes corroboraron que dicha instalación eléctrica había sido instalada "rudimentariamente", por lo que se dio aviso a la empresa de abastecimiento eléctrico que confirmó que se trataba de una instalación ilegal.

Por estos motivos, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas y un delito de defraudación de fluido eléctrico y después se le trasladó hasta dependencias policiales.