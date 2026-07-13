Detenido por cultivar más de un centenar de plantas de marihuana en su casa en Son Gotleu

Detenido por tener más de 100 plantas de marihuana en su casa en Son Gotleu - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente cultivar marihuana en su vivienda, en la que había más de 100 plantas.

La detención es el resultado de una investigación del Grupo II de Estupefacientes, iniciada tras conocer que se estaría cultivando, elaborando y preparando marihuana para vender en un domicilio en Son Gotleu.

Tras realizar las pesquisas, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, se comprobó que el presunto autor tenía plantaciones de marihuana y enseres para su cultivo.

Así, después de solicitar y obtener autorización judicial, los policías accedieron a la casa el pasado jueves y encontraron 116 plantas de marihuana en diferentes estados de marihuana.

La vivienda contaba con una instalación, dividida en dos habitaciones, especializada para el cultivo de las plantaciones. Además, la instalación eléctrica que se utilizaba era ilegal, lo que suponía peligro de incendio.

Los agentes hallaron compresores de aire y otros aparatos para el cultivo de la plantación. Así, desmantelaron todas las plantas y solicitaron la destrucción de todas las instalaciones necesarias para el cultivo.

El presunto autor, de origen español, fue detenido por un supuesto delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.