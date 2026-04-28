Detenido en Eivissa un conductor que chocó contra un taxi y se dio a la fuga y no tenía carné

Archivo - Un control de policía. - AYUNTAMIENTO DE ELDA - Archivo

EIVISSA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un conductor sin carné ha sido detenido este lunes en Eivissa tras provocar el pasado sábado un accidente contra un taxi y darse a la fuga.

Según ha informado la Policía Local en sus redes sociales, el pasado sábado se registró un accidente con fuga en la parada de taxis de Sant Jordi. Un vehículo colisionó frontalmente contra un taxi que se encontraba estacionado, aunque no hubo daños personales.

Sin embargo, el turismo se dio a la fuga, pero gracias a la colaboración ciudadana y de la empresa de alquiler de vehículos, así como de los cuerpos de seguridad del Estado, se pudo localizar y detener al conductor este lunes.

A este hombre se le han imputado presuntos delitos de falsedad en documento público, puesto que mostró un permiso falso. También, un delito contra la seguridad vial por carecer presuntamente de permiso de conducir.

En relación a este conductor, la Policía ha recordado que conducir bajo los efectos del alcohol "no es sólo una imprudencia, es un peligro real. Esta vez solo hubo daños materiales. La próxima puede no ser así".