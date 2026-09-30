Detenido en Eivissa un joven tras ser sorprendido con droga oculta en su vehículo

Droga intervenida en Eivissa - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 23 años por ser el supuesto autor de un delito de tráfico de drogas cometido en la localidad de Sant Josep de Sa Talaia al tener ocultas en su vehículo numerosas drogas.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se remontan a la noche del pasado viernes 25 de septiembre, cuando unas patrullas se encontraban realizando un punto de verificación de seguridad ciudadana en la localidad.

Los agentes dieron el alto a un vehículo de alquiler conducido por un varón de origen turco y con nacionalidad de Países Bajos, que mostró evidentes signos de nerviosismo, lo que alertó a los guardias civiles.

Tras proceder al control y registro del vehículo, observaron cómo uno de los plásticos de la parte inferior del salpicadero mostraba signos de una posible manipulación previa. Al desmontar la tapa hallaron un bolso con diferentes sustancias estupefacientes, con diversas dosis preparadas para su venta y distribución.

En total, se encontraron 17 envases de cristal de 'Tusi'; 18 envases de cristal con cocaína; 260 comprimidos de éxtasis; 28 dosis de Ketamina; 23 dosis de MDMA; 10 dosis de LSD y diversos comprimidos de Sildenafil, además de tres botellas de GHB de 100 ml.

Tras este hallazgo, los agentes examinaron el vehículo en mayor profundidad hallando en otro compartimento oculto otro bolso que contenía más de 6.000 euros en efectivo.

Ante estos indicios, procedieron a la aprehensión de las sustancias y el dinero como pruebas de un supuesto delito de tráfico de drogas, procediéndose a la detención del varón para su puesta a disposición judicial.