Detenido en Eivissa con medio centenar de pastillas de MDMA y otras drogas tras huir de la Policía

Detenido en Eivissa con medio centenar de pastillas de MDMA y otras drogas - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por llevar medio centenar de pastillas de MDMA y otras drogas en Eivissa.

La detención ocurrió el pasado lunes a las 20.30 horas cuando efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) observaron a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud inquieta y evasiva.

Según ha informado la Policía Nacional, el sospechoso intentó evitar la presencia policial y emprendió una huida a pie por las calles del barrio de Figueretes, tratando incluso de ocultarse en un portal que intentó abrir con una tarjeta.

Los agentes lo interceptaron y, durante la actuación, localizaron cerca de medio centenar de pastillas de MDMA, más de diez dosis de heroína, más de diez gramos de marihuana y otros diez gramos de cocaína base.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para el esclarecimiento de los hechos y la realización de las correspondientes diligencias.

La operación se enmarca en las labores de prevención y vigilancia que la Policía Nacional desarrolla en la ciudad para detectar y combatir el tráfico y la distribución de sustancias estupefacientes.