Detenido en Eivissa tras ser pillado hasta en dos ocasiones vendiendo drogas en plena calle

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a un hombre que fue sorprendido hasta en dos ocasiones en poco tiempo en plena transacción de drogas en la calle.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta, adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local, observó a dos varones en actitud sospechosa que, al percatarse de la presencia policial, chocaron las manos y se separaron. Los agentes se bajaron del vehículo y les dieron el alto.

En el cacheo, los policías hallaron en la mano del ahora detenido, de origen marroquí, varios billetes, y en la del segundo, una bola de hachís, envuelta en un plástico transparente, por lo que fue propuesto para sanción..

Al presunto autor, además, se le encontraron entre sus pertenencias dos bolas de hachís, igual que la encontrada en la mano al varón anterior, además de diversas cantidades de cocaína y 'tusi'. Fue trasladado a dependencias de la Comisaría Local para seguir con las gestiones pertinentes.

Pocos días después, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano observaron al mismo varón en la vía pública, con un comportamiento extraño. Se acercó a otro hombre y, de nuevo, chocaron las manos y se alejaron.

Al observar lo ocurrido, uno de los agentes actuantes cruzó de acera para interceptar al presunto comprador e interrogarlo sobre lo acaecido. El hombre afirmó que acababa de comprar hachís.

Fue entonces cuando el otro policía nacional, que se encontraba vigilando al vendedor, se bajó del vehículo y lo detuvo.